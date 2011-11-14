Іран, Татарстан і Словенія хочуть купити у Харкові гречку

Харків. 14 листопада. УНІАН. Іран, Татарстан і Словенія зацікавлені в купівлі крупи гречки нового урожаю в Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.

За його словами, зацікавленість у купівлі гречки в Харківській області вже висловили представники цих країн. В.АЛЕКСЕЙЧУК не назвав ціну, за якою крупа буде продана, але зазначив, що на сьогодні ринкова ціна гречки становить до 6 тис. грн. за тонну.

Він підкреслив, що в 2011 році в Харківській області зібрано 34 тис. тонн гречки при загальній потребі населення області 5,6 тис. тонн в рік.

«Я гадаю, що й Китай проситиме у нас гречку. Минулого року Україна просила гречку в Китаї, а ми сьогодні у змозі й туди відіслати гречку. А на Харківську область взагалі немає питань», - запевнив В.АЛЕКСЕЙЧУК.