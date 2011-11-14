На Харківщині введено заходи безпеки проти африканської чуми - Алексейчук

Харків. 14 листопада. УНІАН. У Харківській області у зв`язку зі спалахом африканської чуми свиней у сусідніх областях Російської Федерації введені підвищені заходи безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.

За його словами, у пунктах пропуску на межі з Росією куплені і діють дезинфікуючі установки, зокрема на КПП «Гоптовка» діють дві дезустановки вартістю 100 тис. грн. кожна. Обробку дезрозчином проходить як легковий, так і вантажний транспорт. На території України на свинарських комплексах також діють дезинфекційні бар`єри. Провадиться роз`яснювальна робота з господарями індивідуальних господарств та мисливцями.

В.АЛЕКСЕЙЧУК підкреслив, що при облдержадміністрації щомісячно проводяться засідання комісії з надзвичайних ситуацій, на яких розглядається питання профілактики африканської чуми в господарствах регіону.

Він зазначив, що в області поголів`я диких кабанів, які можуть бути переносниками захворювання, в 1,5 раза перевищує норму. За його словами, щоб уникнути занесення африканської чуми за допомогою диких тварин, «відповідна робота ведеться з єгерями та мисливцями».

В.АЛЕКСЕЙЧУК підкреслив, що стосовно керівників сільгосппідприємств та свиноферм області, які не дотримуються вказаних вимог з профілактики африканської чуми свиней, «можуть бути зроблені найжорсткіші заходи згідно з чинного законодавством».

Як повідомляв УНІАН, Державна служба ветеринарної медицини України підсилила контроль за роботою свінокомплексів у закритому режимі через небезпеку виникнення захворювання африканською чумою свиней (АЧС). Основна загроза існує для Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Згідно з розпорядженням голови Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Івана БІСЮКА, ці області оголошені зонами особливого епізоотичного стану. Він повідомив, що 31 жовтня в Курській області Росії зареєстрований спалах захворювання африканською чумою свиней, тому області України, що граничать з цим регіоном, знаходяться під особливим контролем ветслужби.

АЧС не несе загрози для здоров`я людей, але завдає великі економічні збитки, оскільки у вогнищі захворювання знищується все поголів`я свиней. Також може бути обмежений експорт зерна з несприятливих регіонів.