У Харківській області озимина зійшла на 71% площ

Харків. 14 листопада. УНІАН. У Харківській області сходи озимих культур отримані на 71,2% засіяних площ.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

За його даними, 28% сходів сьогодні знаходяться у доброму стані, 30% - у задовільному. Всього озимими культурами в регіоні засіяно 509 тис. га.

За словами начальника Головного управління агропромислового комплексу Олени КУЛИК, близько 30% (140 тис. га) озимих культур в області у майбутньому необхідно буде пересівати.

Вона зазначила, що втрати озимини обумовлені засухою. Найгірша ситуація спостерігається в Зачепіловському районі, де не зійшло до 90% озимини, найкраща - в Чугуївському районі, де сходи отримані на 100% площ.

О.КУЛИК підкреслила, що сьогодні в області готується страховий фонд посівного матеріалу. «Трагедії немає, насіння є, питання лише у витратах», - сказала вона.