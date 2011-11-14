У Харківській області майже на 100% розрахувалися за земельні і майнові паї
16:47, 14 листопада 2011Харьків
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Алексейчук: кращий показник в Україні
Харків. 14 листопада. УНІАН. Харківська область розрахувалася за земельні та майнові паї практично на 100%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив заступник голови Харківської облдержадміністрації Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.
За його словами, рівень розрахунків за земельні паї становить 97%, за майнові - 98%.
«Такого показника немає в жодній області України», - підкреслив В.АЛЕКСЕЙЧУК.
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