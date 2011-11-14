Аграрії Харківщини завершили збирання соняшника і цукрового буряка

Харків. 14 листопада. УНІАН. Аграрії Харківської області практично завершили збирання соняшника й цукрового буряка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.

За його словами, в області зібрано 1,1 млн. тонн цукрового буряка, 952 тис. тонн насіння соняшника. З урожаю цукрового буряка на заводах області вже вироблено 105 тис. тонн цукрового піску (до кінця року планується виробити 120 тис. тонн).

В.АЛЕКСЕЙЧУК повідомив також, що аграрії регіону зібрали понад 1 млн. тонн картоплі, 600 тис. т овочів, 34 тис. т гречки і 36 тис. т пшона. Урожай зернових, за прогнозами, становитиме близько 3,5 млн. тонн.

Заступник губернатора підкреслив, що агропідприємства області виконали поставлені плани щодо збору сільгоспкультур. «У планах наступного року: розвивати скотарство, свинарство, птахівництво та молочну галузь, а також збільшити площу під посіви цукрового буряка до 50 тис. га», - повідомив В.АЛЕКСЕЙЧУК.