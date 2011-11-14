Реалізація угоди про ЗВТ збільшить експорт продукції - Сапронов

Харків. 14 листопада. УНІАН. Реалізація угоди про зону вільної торгівлі в рамках СНД збільшить експорт продукції провідних для Харківщини галузей.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

При цьому економіст навів прогнози експертів, згідно з якими реалізація угоди про зону вільної торгівлі в рамках СНД дозволить збільшити товарообіг України з країнами СНД до 30-45%.

«Економічний ефект від угоди отримає кожна галузь економіки. Наприклад, у сільському господарстві прогнозують зростання близько 4%, в машинобудуванні - до 7%. Для Харківщини, як регіону, де основним економічним партнером є країни СНД, ратифікація та подальша реалізація угоди про зону вільної торгівлі в рамках СНД дозволить розширити економічну географію контактів і збільшити експорт продукції провідних галузей», - сказав Ю.САПРОНОВ.