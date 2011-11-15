У Харкові представлено нового керівника облуправління СБУ

Харків. 15 листопада. УНІАН. Сьогодні голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ представив особовому складу управління СБУ в Харківській області нового керівника Володимира ВИШНЕВСЬКОГО.

У церемонії представлення також взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова облради Сергій ЧЕРНОВ, міський голова Геннадій КЕРНЕС і керівництво правоохоронних структур Харківської області.

«Завдання, які ставить перед країною і правоохоронними органами Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, дуже складні. Потрібна постійна динаміка. Ті кадрові рішення, які прийняті Президентом та керівництвом СБУ, дозволять вирішувати ці питання бездоганно», – предає слова М.ДОБКІНА прес-служба облдержадміністрації.

Губернатор висловив слова подяки колишньому начальнику управління СБУ в Харківській області Олександру ПОЛКОВНИЧЕНКУ. М.ДОБКІН побажав новому керівнику В.ВИШНЕВСЬКОМУ виправдати очікування Президента, виконати поставлені завдання і стати справжнім харків`янином, йдеться у повідомленні.

До цього В.ВИШНЕВСЬКИЙ очолював Управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБУ. В серпні 2011 року на честь Дня Незалежності В.ЯНУКОВИЧ присвоїв В.ВИШНЕВСЬКОМУ звання генерал-майора.