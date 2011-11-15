Металіст має найвірніших уболівальників

Харків. 15 листопада. УНІАН. Харківський ОСК «Металіст» - клубний стадіон ФК «Металіст» - став лідером за показником заповнюваності трибун на домашніх матчах серед усіх футбольних арен України. Про це свідчить статистика внутрішнього чемпіонату країни.

Кожен домашній матч ФК «Металіст» збирає понад 30 тисяч уболівальників, тобто 77,8% від загальної місткості. Друге місце за «щільністю трибун» на матчах ФК «Шахтар» з невеликим відривом посідає «Донбас-Арена» (72,4%, понад 37 тис. осіб). Тоді як столичне «Динамо» з домашньою відвідуваністю менш як 50% поступається не тільки харків`янам і гірникам, а й дніпропетровському «Дніпру» та луцькій «Волині».

За абсолютними показниками відвідуваності домашніх матчів у сезоні 2010/2011 лідирують ФК «Шахтар» і «Донбас-Арена» (найбільший клубний стадіон на 51504 місць): 33903 осіб. Ігри «Металіста» на однойменному стадіоні в Харкові (місткість 38633) збирають у середньому 28131 особу, а столичні матчі київського «Динамо» - 8337 уболівальників.

За даними статистики, харківський і донецький клуби з року в рік дивиться дедалі більше відвідувачів як на домашніх, так і на виїзних зустрічах. У цьому й торішньому чемпіонатах матчі за участю ФК «Шахтар» відвідали в середньому понад 24 тис. осіб, що на 85% більше, ніж у сезоні 2008/2009.

На кожну гру харківського «Металіста» в нинішньому сезоні прийшли понад 20 тис. осіб (на 20% більше, ніж торік; у 2 рази більше, ніж позаторік; у 20 разів більше, ніж у 5-му Чемпіонаті України, коли клуб виступав у першій лізі). Матчі за участю київського «Динамо» минулого року відвідало трохи менш як 13 тисяч глядачів, у новому сезоні – близько 12 тис. осіб, що вдвічі менше, ніж у «Шахтаря» й «Металіста».

Футбольні експерти пов`язують зростання відвідуваності виступів гірників і харків`ян з успішною грою команд у єврокубках та рівнем інфраструктури домашніх арен, що є приймаючими стадіонами Євро-2012. Керівництво ФК «Динамо», у свою чергу, розраховує на істотне розширення рядів своїх прихильників завдяки оренді НСК «Олімпійський», про що недавно заявив керівник департаменту роботи зі ЗМІ та вболівальниками київського клубу Микола НЕСЕНЮК.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА