Сапронов назвав «відправну точку» початку роботи Ради інвесторів

Харків. 25 листопада. УНІАН. Заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ наголошує, що відправною точкою для початку роботи Ради вітчизняних та іноземних інвесторів стануть результати ініціатив обласноє держадміністрації.

Про це економіст сказав у ході засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській облдержадміністрації.

«Я вірю, що слова американського конгресмена Майкла ГРІММА, який два тижні тому сказав, що «Україна входить у першу п`ятірку найбільш перспективних економік світу, поряд з такими країнами, як Китай, Індія і Сінгапур», стануть пророчими. І нашій Раді інвесторів потрібно для цього працювати активно, ініціативно та результативно», – сказав Ю.САПРОНОВ.

За його словами, відправною точкою для початку роботи Ради стануть результати організаційних зусиль, які були зроблені Харківською облдержадміністрацією.

Такими кроками Ю.САПРОНОВ назвав: підписання на Третьому міжнародному економічному форумі «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» Меморандуму про співпрацю з Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами Україні; включення проектів Технополіс «П`ятихатки», «Село майбутнього», «ІТ-парк Інтеллектроніка» в роуд-шоу в 16 фінансових центрах світу; відпрацювання на практиці кластерної моделі підвищення конкурентоспроможності регіону; створення першого в Україні Наукового парку «ФЕД» та «Українсько-Російського технопарку «Слобожанщина»; визнання проекту Технополіс «П`ятихатки» як складової Національного проекту «Місто майбутнього».