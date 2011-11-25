Голову комітету ветеранів Чорнобиля обіцяють вигнати з Партії регіонів

Харків. 25 листопада. УНІАН. У Харкові через участь в акціях протесту чорнобильців з Партії Регіонів виключать голову міського комітету ветеранів Чорнобиля Володимира ПРОСКУРІНА.

Як передає кореспондент УНІАЕН, про це повідомляється на офіційному сайті Харківської обласної організації Партії Регіонів з посиланням на першого заступника голови обласної парторганізації Олену ОЛЕШКО.

Вона зазначила, що Харківська обласна організація Партії регіонів «послідовно підтримує громадські організації учасників ліквідації аварії на ЧАЕС», розуміє «складність соціальних проблем, у яких опинилися чорнобильці, та важливість їх термінового вирішення на вищому державному рівні», однак не підтримує відкрите протистояння між громадським рухом чорнобильців та органами влади Харківщини, «яке ініціюється окремими представниками цієї організації».

«Дії нашого однопартійця Володимира ПРОСКУРІНА, голови Харківського міського комітету ветеранів Чорнобиля, дискредитує не лише саму ідею громадського руху, але й демонструє поведінку, що плямує ім’я члена Партії регіонів», - сказала О.ОЛЕШКО, коментуючи пікетування харківськими чорнобильцями обласного управління Пенсійного фонду України.

«У зв’язку з цим керівництво обласної організації Партії Регіонів ухвалило рішення про розгляд питання про виключення з лав партії В. С. ПРОСКУРІНА на найближчому засіданні політради», - поінформувала О.ОЛЕШКО.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 15 листопада близько 300 представників чорнобильських організацій зайшли до приміщення регіонального управління Пенсійного фонду України з вимогою виплатити їм пенсії у розмірах, передбачених законодавством та згідно з рішеннями судів. Учасники акції протесту заявили, що перебуватимуть у приміщенні відомства, доки влада не виконає їхніх вимог. Пікетування управління ПФ у Харківській області чорнобильці продовжили протягом тижня.