У прохідній частині виборчого списку Партії регіонів - 5 харків’ян

Харків. 5 серпня. УНІАН. До прохідної частини виборчого списку Партії регіонів включено п’ятьох представників Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, список було затверджено 4 серпня на зїзді Партії регіонів у Києві.

На найвищу сходинку списку серед харквів’ян піднялася Інна БОГОСЛОВСЬКА – колиній лідер партії «Віче», яка напередодні вступила до ПР і зараз значиться під номером «3» у першій п’ятірці.

Серед решти харків’ян прохідного списку: Дмитро ШЕНЦЕВ, Василь ПОТАПОВ, Юлія КОВАЛЬОВА, Дмитро СВЯТАШ.

Народні депутати ВРУ V скликання Сергій ГУСАРОВ тв Валерій ПЕТРОСОВ перебувають у третій сотні списку ПР.