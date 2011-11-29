В Лозовій протягом року знешкоджено 6,5 тис. т вибухонебезпечних предметів

16:03, 29 листопада 2011
Харьків
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Очищено 110 га території арсеналу 

Харків. 29 листопада. УНІАН. На території 61-го військового арсеналу в Лозовій протягом року знешкоджено 6429 тонн вибухонебезпечних предметів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Управління з надзвичайних ситуації Харківської облдержадміністрації Володимир РОСОХА.

За його словами, у 2010 році проведені всі підготовчі роботи, а в 2011 році від снарядів, що розлетілися внаслідок вибухів під час пожежі, очищено 110 га території арсеналу. На ці роботи в 2011 році було виділено 18,5 млн. грн.

І.РОСОХА зауважив, що у 2012 році на ці роботи планується виділити 24 млн. грн. та очистити від вибухонебезпечних предметів 100 га території. Роботи з остаточного очищення території військової частини від боєприпасів, що розлетілися, планується завершити у 2013 році, коли будуть обстежені останні 47 га території арсеналу.

За словами І.РОСОХИ, на сьогодні всі люди, які мешкали на території 61-го арсеналу, відселені. На території арсеналу проводять розчистку від вибухонебезпечних предметів 165 працівників МНС та 41 одиниця техніки.

«Внаслідок проведених робіт з очищення технічної території арсеналу вдалося в декілька разів знизити ризик виникнення надзвичайної ситуації, а також зняти соціальну напругу вмісті Лозова та Лозівському районі», - сказав В.РОСОХА.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня 2008 року виникла пожежа на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України у Лозовій Харківської області. Вогонь спричинив вибухи боєприпасів. Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Проводилась евакуація місцевого населення із 5-кілометрової зони навколо цих складів.

До ліквідації пожежі було задіяно 1558 осіб та 168 одиниць техніки.

61-й арсенал Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ розташований поблизу райцентру Лозова на Харківщині на загальній площі 494 га. Обсяги зберігання на арсеналі становлять близько 95 тисяч тонн боєприпасів.

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