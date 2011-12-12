Міліція порушила справу за фактом викрадення намету чорнобильців
Крадія шукають
Харків. 12 грудня. УНІАН. Слідчій відділ Дзержинського райвідділу міліції Харкова порушив кримінальну справу за фактом викрадення намету, який чорнобильці планували встановити в рамках безстрокової акції протесту.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).
На сьогодні працівники міліції встановлюють та опитують усіх свідків події. Проводяться необхідні заходи з розшуку та затримання зловмисника.
Як повідомляв УНІАН, 8 грудня в Харкові невідомий викрав намет, який чорнобильці планували встановити у рамках акції на знак протесту проти невиплати пенсій за рішеннями судів.
Чоловік схопив намет, який лежав на землі у зібраному стані, та побіг від будівлі Держпрому у напрямку метро «Університет». За словами одного з організаторів акції Володимира ПРОСКУРІНА, намет, який передбачалося встановити у парковій зоні на площі Свободи, є власністю народного депутата Михайла ВОЛИНЦЯ. Намет мав використовувався як громадська приймальня цього депутата.