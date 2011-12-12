Міліція порушила справу за фактом викрадення намету чорнобильців

Харків. 12 грудня. УНІАН. Слідчій відділ Дзержинського райвідділу міліції Харкова порушив кримінальну справу за фактом викрадення намету, який чорнобильці планували встановити в рамках безстрокової акції протесту.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

На сьогодні працівники міліції встановлюють та опитують усіх свідків події. Проводяться необхідні заходи з розшуку та затримання зловмисника.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня в Харкові невідомий викрав намет, який чорнобильці планували встановити у рамках акції на знак протесту проти невиплати пенсій за рішеннями судів.

Чоловік схопив намет, який лежав на землі у зібраному стані, та побіг від будівлі Держпрому у напрямку метро «Університет». За словами одного з організаторів акції Володимира ПРОСКУРІНА, намет, який передбачалося встановити у парковій зоні на площі Свободи, є власністю народного депутата Михайла ВОЛИНЦЯ. Намет мав використовувався як громадська приймальня цього депутата.