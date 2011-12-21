ДТП під Купянськом: загинув водій «Део-Ланоса»
09:18, 21 грудня 2011Харьків
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Лобове зіткнення
Харків. 21 грудня. УНІАН. На Харківщині внаслідок лобового зіткнення легковиків загинуло двоє людей.
Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 20 грудня близько 11:45 на автошляху «Чугуїв-Мілове» неподалік Куп’янська.
37-річний водій автомобіля «Део-Ланос», здійснюючи обгін, допустив лобове зіткнення з автомобілем «Таврія» під керуванням 49-річного водія, що рухався в зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП водій «Таврії» від отриманих травм помер на місці. Водій «Део-Ланос» від отриманих ушкоджень помер в кареті швидкої медичної допомоги під час транспортування до лікарні. За обставинами дорожньо-транспортної пригоди провадиться слідство.
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