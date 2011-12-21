В Харківський аеропорт завезли нові трапи

Харків. 21 грудня. УНІАН. Група DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО продовжує покращувати технічне забезпечення аеровокзального комплексу Міжнародного аеропорту «Харків».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові.

Зокрема, минулими вихідними в аеропорт завезли два тунельних телескопічних трапи виробництва Thyssenkrupp Airport Systems (Іспанія). Нове устаткування призначене для безпечної і зручної посадки/висадки пасажирів. Телетрапи адаптовані до всіх видів повітряних суден, які приймає харківський аеропорт.

Як повідомив Володимир ВАСИЛЬЧЕНКО, генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» (оператор Міжнародного аеропорту «Харків», група DCH), «ми отримали устаткування в повній комплектації, воно готове до установки. В даний час тривають роботи з підготовки фундаментів галерей для телетрапів. Безпосередньо монтаж устаткування запланований на березень 2012 року».

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в проект становить $107,2 млн. (аеровокзальний комплекс і прилегла території). Сума коштів, виділених з Державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництв і аеродромно-диспетчерськой вежі) - $191,3 млн.