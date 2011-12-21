У Харківському регіоні стабільна цінова ситуація - Добкін
10:41, 21 грудня 2011Харьків
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«Але це для області важко»
Харків. 21 грудня. УНІАН. У Харківському регіоні стабільна цінова ситуація.
Про це в ході прямого ефіру програми обласного радіо «Ранковий ексклюзив» заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, повідомляє сайт ОДА..
«Сьогодні цінова ситуація в регіоні стабільна. Ми ніколи в цьому плані не опускаємося нижче 7 місця. А це для Харківської області важко. Як правило невеликі сільськогосподарські регіони завжди знаходяться на лідируючих позиціях. А для таких областей, як Харківська, Київська, Донецька утриматися набагато складніше. Тому що тут середня зарплата вища і купівельна спроможність, відповідно, теж вища», - сказав М.ДОБКІН.
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