Лікарні мають забезпечувати лікування, а не дах над головою - губернатор

Харків. 21 грудня. УНІАН. Сьогодні близько 90% стаціонарів у сільській місцевості перетворилося на соціальні ліжка, де за рахунок невеликого фінансування, що виділяється на одне ліжко-місце, утримуються люди, які поза цієї медустанови перебувають у ще гірших умовах.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це казав губернатор Михайло ДОБКІН в ефірі програми обласного радіо «Ранковий ексклюзив».

За його словами, ні про яке лікуванні в таких закладах не може бути й мови – це просто дах над головою і харчування.

«Це обов`язок соціальних служб – зробити так, щоб у людей скрізь був дах над головою, якщо у них немає власного будинку, але ніяк не медицини. Медицина має лікувати. Тому в рамках реформи і було ухвалене рішення, що для надання медичної допомоги людині, фельдшеру чи сільському лікарю вистачить денного стаціонару. Там немає медичного персоналу, який всю ніч буде спостерігати за станом здоров`я цих людей. Тому те фінансування, яке зараз розмивається, краще сконцентрувати і спрямувати в міжрайонні лікарні, де буде більша кількість ліжок і буде постійно чергувати медперсонал», – сказав М.ДОБКІН.