Тайсон визнаний кращим легіонером Прем'єр-Ліги

Харків. 21 грудня. УНІАН. Нападний харкіського Металіста Фред Тайсон визнаний кращим легіонером української Прем`єр-Ліги.

Друге місце в рейтингу залишилося за капітаном «Металіста», Клейтоном Хав’єром.

Також у десятці кращих значаться гравці Металіста Джонатан Крістальдо та Крістіан Вільягра.

На знімку:футболісти Металіста під час одного з матчів Ліги Європи восени 2012 року.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА