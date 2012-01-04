У ДПтСУ запевняють - камера Тимошенко відповідає європейським вимогам

Харків. 4 січня. УНІАН. Камера Качанівської виправної колонії, в якій утримується засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відповідає європейським вимогам та нормам тримання.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Державної пенітенціарної служби України.

«Камера, де наразі тримається Юлія ТИМОШЕНКО ще з однією засудженою, має площу 37,5 метрів. Камера відповідає усім європейським вимогам та нормам тримання, обладнана сучасною технікою, телевізором, мікрохвильовою піччю, холодильником. Є окреме місце для приготування їжі, ванна кімната з душовою кабіною та пральною машиною, санвузол, біде», - йдеться в повідомленні.

У ДПтСУ спростували інформацію захисників Ю.ТИМОШЕНКО про негідні умови її тримання та наголосили, що «з метою забезпечення особистої безпеки та постійного нагляду всі камери обладнані засобами відеоспостереження та черговим освітленням».

За даними пенітенціарної служби, 30 грудня 2011 року Ю.ТИМОШЕНКО було запропоновано пройти медогляд, зробити флюорографію та здати аналіз крові, але вона відмовилася від запропонованого обстеження, про що письмово повідомила адміністрацію установи. «Наразі Юлія ТИМОШЕНКО отримує ліки, які надаються з медичної частини установи і були призначені згідно з рекомендаціями комісії Міністерства охорони здоров’я України», - зауважили в ДПтСУ.

Як повідомляв УНІАН, захисник Ю.ТИМОШЕНКО народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що за його підзахисною в камері ведеться цілодобове відеоспостереження, а в камері постійно увімкнене світло. «Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО вже майже три доби не спить», - сказав адвокат.

11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської виправної жіночої колонії №54 у Харкові. Наразі вона утримується в камері дільниці СІЗО Качанівської ВК (№54). Загальна площа камери становить 37,5 м. кв., житлова – 31 м. кв. Камера розрахована на 7 осіб (зараз у ній, крім екс-прем’єра, знаходиться лише одна жінка), оснащена окремим санвузлом із душовою кабінкою, телевізором та іншою побутовою технікою.