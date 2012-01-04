Дочці Тимошенко дозволили побачитися з матір’ю

Харків. 4 січня. УНІАН. На звернення захисника Сергія ВЛАСЕНКА слідчим Служби безпеки України ухвалено рішення про надання дозволу на побачення з екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, яка перебуває під вартою в Качанівській виправній колонії № 54 у Харківській області, доньці обвинуваченої - Євгенії ТИМОШЕНКО.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Головним слідчим управлінням СБУ продовжується розслідування кримінальної справи за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у вчиненні замаху на розтрату коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах, шляхом покладання на Кабінет міністрів України зобов’язань корпорації «ЄЕСУ» перед Міністерством оборони Російської Федерації на суму 405 млн. 500 тис. доларів США, додається у повідомленні

Як повідомляв УНІАН, учора, 3 січня, Є.ТИМОШЕНКО разом з народними депутатами Сергієм ВЛАСЕНКОМ та Андрієм КОЖЕМ’ЯКІНИМ прибула до виправної колонії № 54 у Харкові.

Вона заявила, що керівництво установи не дозволило їй зустрітися з матір`ю.

«Мені не дозволяють побачення з мамою. Дозвіл має надати слідчий, але до нього неможливо додзвонитися», - зазначила Є.ТИМОШЕНКО.

За словами захисника екс-прем`єр-міністра С.ВЛАСЕНКА, зараз готуються документи про залучення Є.ТИМОШЕНКО у статусі захисника з кола близьких родичів до справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», що дозволить їй відвідувати матір у колонії.

Довідка УНІАН. 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення влади та службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої виправної колонії №54 у Харкові.

