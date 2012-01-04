Добкін просить уряд полегшити життя чорнобильцям

Харків. 4 січня. УНІАН. Уряд розгляне пропозицію Харківщини щодо індексації пенсій для людей, які не можуть сьогодні підтвердити заробітну плату і час перебування у Чорнобилі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні в ефірі програми обласного радіо «Ранковий ексклюзив» поінформував заступник губернатора Ігор ШУРМА.

За його словами, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН звернувся до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням розглянути питання індексації пенсії для людей, які не можуть підтвердити сьогодні заробітну плату і час перебування в період Чорнобильської трагедії, відповідно до розміру, який би був на порядок вищий.

«Враховуючи те, що постанова прийнята 23 листопада 2011 року і вона вже запрацювала, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ пообіцяв Михайлу ДОБКІНУ, що в I кварталі 2012 року наша пропозиція буде розглянута і будуть внесені відповідні зміни», - сказав І.ШУРМА.

Заступник губернатора повідомив, що з цього року чорнобильцям будуть виплачувати нові удосконалені пенсії.

За його словами, раніше в Харківській області 7 тисяч чорнобильців отримували пенсію до 2 тис. грн., а 600 чоловік – від 15 тис. до 30 тис. грн., що не було соціально справедливим. Адже, наприклад, 2 людини за однаково пророблену роботу і отриману від цього шкоду для здоров’я, одержували зовсім різні пенсії. Тепер, після вступу в дію постанови №1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», прийнятої Кабінетом міністрів 23 листопада 2011 року, середня пенсія ліквідаторів аварії на ЧАЕС підвищиться фактично у 3 рази.

За даними І.ШУРМИ, інваліди-ліквідатори I групи отримуватимуть - 5439 грн. (до сьогоднішнього дня розмір пенсії коливався від 1100грн. до 1400 грн.); інваліди-ліквідатори II групи – 5128 грн. (до цього вони отримували від 980 грн. до 1250 грн.);

інваліди-ліквідатори III групи отримуватимуть середню пенсію у розмірі 3941 грн.(до цього вони отримували від 870 до 1100 грн.).

Також, зазначив віце-губернатор, на сьогоднішній день для тих чорнобильців, які сьогодні не можуть надати жодних документів, які б засвідчили факт отримання відповідної заробітної плати під час перебування у Чорнобилі, держава встановила відповідну мінімальну, але гарантовану щомісячну виплату у розмірі 2345 грн.

«Я хотів би наголосити - те, що сьогодні відбувається в даній площині можна охарактеризувати одним – ми стали всі заручниками соціального популізму, який роками лунав з уст різних політиків, а потім втілювався в законах, які ухвалювалися Верховною радою України без прорахунків. Ця постанова Кабінету міністрів не ставить всі крапки над «і». Це є перший крок в упорядкуванні виплат пенсій. Це є перший крок домогтися виконання українського законодавства, яке передбачає виплати пенсій», - сказав І.ШУРМА.