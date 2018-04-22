Головне питання дня, або Чи зніме таки Янукович Добкіна…

Напередодні робочої поїдки Віктора Януковича до Харкова пролунала гучна заява київського політолога Олексія Голобуцького про те, що днією з причин візиту прем’єра до столиці Слобожанщини може бути зміна керівництва міського виборчого штабу Партії регіонів.

«Не секрет, що лідер Партії регіонів незабаром побуває у Харкові, і також не секрет, що однією з причин його приїзду є кризова ситуація у міському відділенні Партії регіонів, - сказав заступник директора Агентства моделювання ситуацій.

Політолог вважає, що В.Януковича тривожить непопулярність М.Добкіна і падіння рейтингу партії в регіоні.

«Янукович, швидше за все, вже усвідомив, що для Партії регіонів ставка у передвиборчій кампанії на харківського градоначальника – це шлях у нікуди, і, очевидно, лідер Партії регіонів уже зробив для себе певні висновки. Михайло Добкін зумів настільки дискредитувати Партію регіонів у стратегічному для неї регіоні, що подальша публічна його підтримка призведе до повного краху електоральних показників Партії регіонів», вважає О.Голобуцький.

Він також відмітив, що для лідера Партії регіонів найкращим виходом з такої ситуації був би публічний «рознос» М.Добкіна.

«Якщо виходити з міркувань піару, то для Януковича найкращим виходом із ситуації було б публічно «надавати по руках» неадекватному меру, - зазначив експерт. – Таким чином можна хоч трохи підвищити катастрофічно падаючий рейтинг Партії регіонів у Харкові».

В цілому думка О.Голобуцького співпала з оцінкою ситуації на Харківщині ще кількох київських аналітиків, які висловлювася останнім часом про політичну ситуацію на Харківщині.

Зокрема, 14 серпня директор Центру «Український барометр» Віктор Небоженко відзначив, що конфлікт влади Харкова, яка представляє Партію регіонів, з представниками інших політичних сил серйозно вдарить по рейтингу Партії регіонів.

В.Небоженко вважає, що конфлікт між політичними силами в Харкові вийшов з-під контролю.

«У Харкові політична боротьба вийшла з-під контролю загальнонаціональних партійних сил. Там вже ніхто не думає, наскільки це все узгоджено із загальнонаціональними інтересами Партії регіонів, БЮТ чи «Нашої України». Просто вже відбувається битва за місцеву власність і за місцеву владу», - відзначив політолог.

В.Небоженко висловив думку, що подібна ситуація небезпечна не тільки для цього регіону, а й для всієї України загалом. Він не виключив, що подібна ситуація, яка відбувається у Харкові, повторюватиметься в українських містах-мільйонниках на наступному політичному етапі.

«На мою думку, на рейтинги конфлікт вплине серйозно. Перш за все, великі проблеми з рейтингом у Харкові будуть у Партії регіонів», - сказав В.Небоженко.

Водночас, промовляючи на прес-конференції у Харкові висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов відмітив, що влада Харкова в особі мера Михайла Добкіна та секретаря міськради Геннадія Кернеса втрачає свої позиції в Партії регіонів.

При цьому за його словами, голова Харківської облради Василь Салигін значно зміцнився у вертикалі партії.

«Гадаю, що результати першого раунду протистояння у Харкові буде видно наступного дня після голосування 30 вересня», - сказав політолог.

При цьому В.Карасьов вважає, що якщо говорити про нинішю фазу, то стає очевидним, що позиції місцевої влади в особі М.Добкіна і Г.Кернеса ослаблені. Він відзначив, що про це свідчить їх відсутність у списку Партії регіонів.

За словами політолога, почасти це пояснюється наближеністю В.Салигіна до головного спонсора Партії регіонів Ріната Ахметова. «У Харкові в Партії регіонів є два угруповання. Друге угруповання очолює Салигін, голова харківської обласної ради. Його позиції в партії сьогодні доволі високі», - сказав В.Карасьов.

Він також висловив думку, що харківські «нашоукраїнці» програють «бютівцям» в ініціативності. «З боку опозиції зараз велику активність виявляє БЮТ, «Наша Україна» поки що перебуває в передстартовому стані. Команда Фельдмана (депутата ВРУ V скликання, керівника Харківського обласного виборчого штабу БЮТ- ред.) вже взяла рестарт виборчої кампанії, проводячи публічні акції і мобілізуючи електорат на підтримку БЮТ», - сказав В.Карасьов.

Єдиним висловом Януковича на цей час у Харкові, який трохи привідкриває лаштунки, стала його заява про те, що уряд вивчить ініціативи харківської влади стосовно передачі землі з 25-кілометрової зони населенню. Власне, це можна зрозуміти, як опосередковану підтримку голови обласної ради Василя Салигіна, котрий напередодні візиту прем’єра розпочав активно пропагувати свою ідею безкоштовної передачі землі населенню.

«Ми вивчаємо цю ініціативу, і якщо законодавствоне буде достатньо, то ми попрацюємо над його розширеннням, - сказав В.Янукович.

Загалом, зазначив прем’єр, уряд підтримує ініціативи місцевих влад, і привітав здорову конкуренцію між виконавчою та закнодавчою владами Харківської області, котра, за його словами, полягає в тому, «хто більше зробить для людей».

Водночас прем’єр висловив жаль, що за час перебування у владі його уряд не встиг підготувати законодавство, яке стосується розширення прав регіонів та місцевого самоврядування. Наслідком цього, вважає В.Янукович, стало те, що «політики захотіли переписати результати виборів».

Що стосується роботи М.Добкіна на посаді керівника міського виборчого штабу Партії регіонів, то пам’ятається вислів В.Салигіна, котрий тижнів зо три тому сказав, що призначення мера Харкова на цю партійну посаду є виявом високої довіри до М.Добкіна з боку партії.

У свою чергу Добкін і Кернес, судяи із повідомлень їхньої прес-служби, болісно відреагували на заяви політологів, зокрема, на вислови Карасьова.

«Дуже шкода, що серйозний політолог, як ми його вважали раніше, - Вадим Карасьов – сьогодні став рупором пана Фельдмана, замінивши собою моловідомі «говорячі» постаті його так званого Агентства моделювання ситуацій. Своїми заявами Карасьов сьогодні викликає сміх, демонструючи свою «обізнаність» щодо ситуації у Харкові, будучи вустами Фельдмана», - значиться у заяві прес-служби Харківської міськради.

Так чи інакше, візит Януковича триває (у цей час він промовляє на зборах активу області), і харків’яни очікують, що «рушниця» все ж таки «вистрілить наприкінці дійства».

В.Кравченко.

P.S. Журналістам вдалося запитати В.Януковича, чи задоволений він як прем’єр-міністр і лідер Партії регіонів діяльністю харківської міської влади – мера М.Добкіна та секретаря міськради Г.Кернеса.

В.Янукович відповів, що не знав, настільки все погано у Харкові, і сказав, що Партія регіонів найближчим часом розгляне питання про партійну відповідність керівника Харківського регіонального виборчого штабу М.Добкіна.

«Я повинен визнати, що не всі члени Партії регіонів виконують на 100% програму партії», - зазначив В.Янукович.

При цьому лідер Партії регіонів підкреслив, що тільки під час своєї робочої поїздки до Харкова дізнався про проблеми, які існують в регіональній організації партії.

«Той випадок, який спостерігається у Харкові, мені раніше не був відомий. Ми підійдемо до рішення цього питання після того, як його розглянемо. Я не можу зараз відповісти на питання, чи замінить Партія регіонів керівника регіонального виборчого штабу. Але рішення буде принциповим, і прийматиметься з урахуванням того негативу, який сьогодні є. У нас завжди вистачало сил визнавати власні помилки і приймати жорсткі рішення по відношенню до членів нашої партії», - додав В.Янукович.