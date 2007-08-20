Металіст і ФК Харків - друзі по туру

Харків. 20 серпня. УНІАН. Обидва місцеві клуби програли ігри 6-го туру чемпіонату України з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, на своєму полі Металіст з рахунком 1:3 зазнав поразки від Шахтаря, а ФК Харків у гостях - від сімферопольській Таврії (0:1).

Поразка Металіста не вплинула на турнірне становище команди – вона залишилася на третій сходинці турнірної таблиці, тоді як у результаті прогашу ФК Харків опустився відразу на 2 позиції – з 6 на 8.

Прес-служба Металіста на цей час ще не подала звіту про матч, і фани клубу поки що насолоджуються його розгромним походом на Таврію (3:0) у 5 турі.

Кримчани, сжоже, після цієї нищіної поразки вирішили відігратися на "меншому братові" - ФК Харків.

Його головному тренеру Володимиру БЕЗСОНОВУ "в цілому гра сподобалася (не зню, як вам)".

"Звичайно, у першому таймі на полі домінувала команда Таврія, не реалізувала кількох моментів. Другий тайм краще провели ми. Дуже багато пробили по воротах, але процент попадання у раму воріт дуже низький, над чим і будемо працювати. Вітаю Таврію з перемогою", - сказав В.БЕЗСОНОВ.