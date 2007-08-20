Салигін судитиметься з телеканалами

Харків. 20 серпня. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН планує 20 серпня подати до суду на кілька харківських телеканалів.

Як прередає кореспондент УНІАН, про це В.САЛИГІН заявив 20 серпня під час засідання колегії Харківської облдержадміністрації.

Голова облради звинуватив телеканали у трансляції матеріалів, які містять приховану рекламу наркотиків.

«На яких моральних засадах ми виховуємо дітей та підлітків, якщо такі матеріали показують на телебаченні», - заявивив В.САЛИГІН.

Він зазначив, що випадки порушення законодавства, помічено, зокрема, на 7-му каналі та АТВК. В.САЛИГІН також заначив, що рекламу алкогольних напоїв заборонено до 23.00, а на телеекранах демонструється вживання алкоголю.