Салигін: прощавай, колегіє!

Харків. 20 серпня. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН призупинив своє членство в колегії Харківської облдержадміністрації.

Як передає коореспондент УНІАН, свою заяву В.САЛИГІН зробив на засіданні колегії ХОДА у понеділок.

Голова облради зазначив, що він не з’являтиметься на засідання колегії доти, доки не буде наведено порядок у розподілі земель в області.

За йоного словами, 15 серпня у Харківському районі з порушеннями було розподілено близько 1 тисячі гектарів земель.

Як зазначив В.САЛИГІН, він запропонує внести у порядок денний сесії облради, яку заплановано на 6 вересня, звіт голови Харківської облдержадміністрації (Арсена АВАКОВА про стан з розподілом земель в області.

Він також запропонував підтримати його звернення до Кабміну та низку відомств з проханням провести перевірку в сфері землекористування в області. Після виступу В.САЛИГІН покинув засідання колегії, відмовившись відповідати на питання радниква губернатора Василя ТРЕТЕЦЬКОГО.

А.АВАКОВ доручив своєму заступнику Віктору ЗВЄРЄВУ забезпечити оприлюдення рішень земельних питань у Харківському районі через те, що постійно виникають питання щодо їх законності. Він також зазначив, що звітувати на сесіях облради має намір тільки в межах своєї компетенції.

Як повідомляв УНІАН, кілька місяців тому зі складу колегії був виведений мер Харкова Михайло ДОБКІН. Губернатор А.АВАКОВ умотивував виведення мера з колегіального органу систематичними пропусками М.ДОБКІНИМ його засідань