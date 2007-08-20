Янукович висловив недовіру владі Харкова

Харків. 20 серпня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ зрозумів всю серйозність ситуації у Харкові і висловив попередній вотум недовіри міській владі в особі мера Михайла ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА.

Як передає кореспондегнт УНІАН, про це сказав, про це сказав директор Інституту глобальних стратегій (ІГЛС), політолог Вадим КАРАСЬОВ, відповідаючи на запитання столичного видання «Вовремя info».

«Фактично ЯНУКОВИЧ висловив проміжний вотум недовіри міській владі, причому, в статусі і прем’єр-міністра, і лідера партії. Адже місцеву владу очолює представник Партії регіонів, і обиралася місцева влада від Партії регіонів і при її підтримці. В результаті – всі помилки місцевої влади автоматично асоціюються у свідомості виборця як помилки Партії регіонів. Ось чому ми побачили жорстку публічну реакцію», - сказав директор ІГЛС.

В.КАРАСЬОВ також відмітив, що жорсткі заяви прем’єр-міністра про допущені місцевою владою помилки, які пролунали напередодні у Харкові, свідчать про усвідомлення серйозності ситуації і наступні кадрові висновки.

«У політиці важливо, наскільки реально були допущені помилки. Тут важливо, яке уявлення про дії влади є у місцевої громадськості і центрального керівництва, зокрема, Партії регіонів. Те, що прем’єр-міністр, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ у ході поїздки звернув увагу на економічне і соціальне неблагополуччя у Харкові, а також вказав на помилки харківської влади, свідчить про серйозність ситуації. ЯНУКОВИЧ зрозумів всю серйозність ситуації у Харкові і серйозність зроблених ДОБКІНИМ помилок, це змусило його до публічної реакції. Навряд чи тепер у ДОБКІНА і КЕРНЕСА залишаться шанси бути переобраними знову», - сказав В.КАРАСЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ у ході візиту до Харкова В.ЯНУКОВИЧ заявив, що розбереться з конфліктною ситуацією між місцевими представниками Партії регіонів (М.ДОБКІН і Г.КЕРНЕС – ред.) та БЮТ (Олександр ФЕЛЬДМАН).

«На жаль я повинен визнати, що не всі члени Партії регіонів, як кажуть, виконують на сто відсотків програму партії. Це є не тільки в нашій партії, це є і в інших політичних силах. І той випадок, який є у Харкові, ну, він мені раніше не був відомий. Він не стояв так гостро, як я відчув його зараз, при цьому візиті. У мене вже відбулася коротка розмова на цю тему з активом партійним Харківської області, і, я вважаю, що ми принципово підійдемо до розгляду цього питання, і яке буде прийняте рішення – ми його озвучимо найближчим часом», - сказав у Харкові В.ЯНУКОВИЧ.