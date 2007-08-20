Добкін Януковичу: мало 300 млн. на ремонт доріг

Харків. 20 серпня. УНІАН. Міський голова Михайло ДОБКІН прокоментував заяву прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА під час його візиту до Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, рро це повідомляє веб-сай Харківської міськради.

«Конечно, желательно и для нас и для руководства страны, чтобы такой город как Харьков развивался более высокими темпами. И те предвыборные планы, которые были рассчитаны на 5 лет, реализовывались как можно быстрее. Конечно же сложившаяся ситуация в Харькове: отсутствие взаимодействия с областной властью и тот постоянный прессинг, который оказывается постоянно на городскую власть, в том числе и с помощью СМИ, - тормозит определенные процессы развития города. И на сегодня в Харькове есть ряд проблем, которые вызывают серьезное беспокойство и у населения. Все это и приводит к тому, что у Премьер-Министра есть определенные претензии к этим процессам в Харькове», - сказав М.ДОБКІН.

«Но мы, - зазнавив М.ДОБКІН, - поговорили о наиболее важных моментах и наметили пути выхода из сложных ситуаций. В частности, это дороги. И я объяснил, что без государственной помощи мы не решим эту проблему. Здесь дело не только деньгах, на следующий год мы планируем порядка 300 млн. грн. направить на ремонт дорог. Но даже с этими средствами нельзя сделать серьезного прорыва, если в Харьков не придут компании с современными технологиями и оборудованием».

Як сказав мер, «вторая ситуация связана с реформой ЖКХ. Мы получили огромный наплыв жалоб харьковчан на все то, что в Харькове не ремонтировалось десятилетиями. За 7-8 месяцев текущего года невозможно все это охватить. На сегодня требования харьковчан по ремонту жилого фонда не соответствуют возможностям городского бюджета. И мы говорили также о помощи, которая будет оказана Харькову в виде дополнительных субвенций непосредственно на ремонт жилого фонда. Но и здесь есть узкое место – это тендерная палата Украины. На сегодня огромное количество бюджетных денег, которые поступают к нам через область из государственного бюджета, не могут осваиваться, потому что идет полный саботаж не только харьковского, но и других регионах со стороны тендерной палаты, которая захватила монопольное, эксклюзивное право и предъявляет такие требования, которые приведут к тому, что мы получим деньги в сентябре-октябре, а осваивать их у нас уже просто не будет времени».