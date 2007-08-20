Мер Харкова: містом ширяться плітки

Харків. 20 серпня. УНІАН. Мер Михайло ДОБКІН поінформував харків’ян про те, що сьогодні в місті розповсюджуються фальшивки, і попросив не вірити їм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє веб-сайт Харківської міськради.

За його словами, по місту розповсюджуються звернення до харків`ян з приводу того, що в парковій зоні Харкова, нібито від імені міської ради, роздаватиметься земля. І це робитиметься за тим же принципом, за яким обласна влада надаватиме землю охочим на території Харківської області.

«І справа не в тому, що це черговий чорний піар (ми до цього вже звикли). Річ у тому, що це систематичне знущання над харків`янами, яких, згідно цьому паперу, примушують займатися роботою, яка абсолютно ні до чого не приведе.», - передає слова міського голови веб-сайт.

На думку М.ДОБКІНА, «це - зайві спроби за рахунок спокою харків`ян заробити собі додаткові бали на майбутніх парламентських виборах. Але я думаю, що через подібне вже неодноразово місто проходило, і харків`яни дадуть гідну оцінку тим, хто займається такими провокаціями».