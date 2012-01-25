СБУ накрила на Харківщині торговців амфетаміну

Харків. 25 січня. УНІАН. На Харківщині ліквідовано міжнародний канал постачання наркотиків.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління Служби безпеки України в Харківській області.

20 січня на території Харківської області співробітники СБУ затримали одного з учасників злочинного угруповання, яке займалося постачанням в Україну психотропних речовин, під час спроби збуту 1,5 кг амфетаміну. За оцінками фахівців, вартість вилученого наркотику перевищує 350 тис. грн.

Правоохоронці встановили, що партію психотропної речовини зловмисники ввезли в Україну контрабандним шляхом із Західної Європи. Учасники злочинного угруповання реалізовували амфетамін на території Харківської області та інших регіонів України через налагоджену мережу розповсюджувачів.

За матеріалами СБУ міліція проти затриманого чоловіка порушила кримінальну справу за ознаками ч.3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться заходи для затримання всіх членів організованої злочинної групи та притягнення їх до кримінальної відповідальності.