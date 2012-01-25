Чорнобильці знову проводять акцію протесту

Харків. 25 січня. УНІАН. У Харкові близько 70 чорнобильців проводять акцію протесту з вимогою відставки заступника голови облдержадміністрації з соціальних питань Ігоря ШУРМИ.

Як передає кореспондент УНІАН, ліквідатори зібралися на площі Свободи навпроти Будинку рад.

За словами одного з організаторів акції, чорнобильця Володимира ПРОСКУРІНА, учасники пікету обурені зневажливим ставленням І.ШУРМИ до їхніх проблем та вважають, що заступник губернатора особисто має відношення до «репресій проти чорнобильців».

«Ми вимагаємо відставки Ігоря ШУРМИ, тому що вважаємо, що він причетний до того безчинства, яке коїться стосовно чорнобильців», - сказав В.ПРОСКУРІН.

Він припустив, що за вказівки І.ШУРМИ до медичних документів ліквідаторів безперешкодно мають доступ працівники міліції, після чого «на чорнобильців фабрикуються кримінальні справи».

За словами В.ПРОСКУРІНА, чорнобильці також вимагають «припинити сваволю та репресії» та виконувати чорнобильські закони України, незважаючи на те, чи ліквідатор звертався задля цього до судових органів.