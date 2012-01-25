Призначено нового Генкосула Росії у Харкові

Харків. 25 січня. УНІАН. Новим Генеральним консулом Російської Федерації у Харкові призначений Сергій СЕМЕНОВ. Його представлення пройшло сьогодні в Харківській облдержадміністрації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ХОДА, у ході зустрічі голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН відзначив високу ефективність, з якою Генеральне консульство Російської Федерації в Харкові працювало в останні роки, а також висловив надію на подальше зміцнення економічних та гуманітарних зв`язків між Харківщиною і Російською Федерацією.

«Я не сумніваюся, що ви дуже швидко освоїтеся. У нас багато нереалізованих задумів, зокрема, нам багато належить зробити для повернення втрачених кооперативних зв`язків між нашими підприємствами, оскільки я бачу найперспективніший ринок для харківської продукції саме в Російській Федерації», - сказав М.ДОБКІН.

Звертаючись до С.СЕМЕНОВА, М.ДОБКІН сказав: «нам потрібно буде зробити дуже багато для того, щоб переміщення товарів через кордон було не таким складним і зарегульованим, яким воно є сьогодні. Я простягаю вам руку і пропоную без розкачки включатися в усі процеси. У нас дуже теплі дружні відносини з консульством, я гадаю, що ви внесете свою частку в подальші успіхи».

У ході зустрічі М.ДОБКІН також відзначив високу ефективність, з якою Генеральне консульство Російської Федерації в Харкові працювало в останні роки, а також висловив надію на подальше зміцнення економічних і гуманітарних зв`язків між Харківщиною і Російською Федерацією.

У свою чергу новопризначений Генеральний консул підкреслив, що докладе максимальних зусиль зі свого боку для зміцнення дружніх зв`язків між українським і російським народами.

«Я дуже задоволений, що потрапив у регіон, який має якнайтісніші зв`язки з Російською Федерацією, з нашими областями. Я відчув, що у влади міста й області контакт з консульством дуже тісний, тому ми продовжимо нашу співпрацю і всі повноваження і можливості будемо використовувати на повну силу. В моїй особі ви знайдете партнера і помічника в наших спільних справах. Ми ратуємо за те, щоб максимально сприяти зближенню наших народів, адже вони у нас близькі, пов`язані як історією, так і сімейними узами», - сказав С.СЕМЕНОВ.

У зустрічі також взяли участь голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, заступник губернатора Юрій САПРОНОВ, екс-Генеральний консул Російської Федерації в Харкові Всеволод ФІЛІПП, а також начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв`язків та міжнародних відносин ХОДА Анатолій ПЕДЕШКО.