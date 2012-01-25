Розробка сланцевого газу компенсує 8-10 млрд. кубометрів природного газу

Харьков. 25 января. УНИАН. Разработка месторождения сланцевого газа в Харьковской области позволит заместить 8-10 млрд. кубометров природного газа в год.

Об этом сообщили кореспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальник управления топливно-энергетического комплекса ХОДА Василия БЕЗЪЯЗЫЧНОГО.

Он подеркнул, что добыча сланцевого газа на Харьковщине позволит значительно снизить потребление природного газа и сэкономить таким образом серьезные средства.

«Если будет разрабатываться у нас сланцевый газ – это новые рабочие места, развитие инфраструктуры, а самое главное, что мы в масштабе страны сможем заместить 8 – 10 миллиардов кубических метров природного газа в год», - В.БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ.

По словам специалиста, на данный момент фирма «Shell» как потенциальный инвестор получила предварительное одобрение руководства области и сейчас в Киеве занимается оформлением разрешения на разработку этого месторождения. Сроки реализации проекта зависит от согласования и проектных работ.