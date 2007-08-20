До визначення 7 чудес України залишився 1 день

19:46, 20 серпня 2007
Харьків
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Ще можна проголосувати

Харків. 20 серпня. УНІАН. До визначення семи чудес України залишився один день

Як повідомляє сайт акції (http://7chudes.in.ua), статочно вони будуть визначені на засіданні Оргкомітету акції 21 серпня, враховуючи результати Інтернет-голосування та опитування 100 експертів.

Церемонія нагородження розпочнеться того ж дня, о 18.30 в Києві, на території заповідника «Софія Київська».

На сьогодні вже більше 65 тисяч голосів віддані за претендентів на чудеса України шляхом Інтернет-голосування. В результаті, від інших домінантів «відірвалися» заповідник «Хортиця», дендропарк «Софіївка», Кам’янецький заповідник, Хотинська фортеця і Києво-Печерська Лавра. Наздоганяють п’ятірку лідерів Херсонес Таврійський, Лівадійський палац, музей «Писанка» та заповідник «Софія Київська».

Сайт нагадує, що проголосувати за сім чудес України можна на сайті до 17.00 21 серпня.

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