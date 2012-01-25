Добкін не проти приватизації «Турбоатома»

Харьков. 25 января. УНИАН. Глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН положительно относится к приватизации харьковского ОАО «Турбоатом», внесенного Фондом госимущества Украины в список объектов, которые планируются к приватизации в 2012 году.

Об этом губернатор сказал, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о его отношении к приватизации ведущего в Украине предприятия в отрасли енергомашиностроения.

«Абсолютно нормально», - сказал М.ДОБКИН, добавив, что «государство не всегда эффективный собственник».

По его словам, «харьковскому «Турбоатому» повезло, что его возглавил в свое время Виктор СУББОТИН, который смог сделать очень много полезных менеджерских решений для этого предприятия».

Губернатор счиает, что форма управления «от имени государства» не совсем эффективна, поскольку «во многих вещах» руководитель «связан по рукам и ногам», дествуя «по доверенности от Фонда госимущества», и таким образом многие решения В.СУББОТИНА «должны были быть согласованы в прошлом с Министерством промышленной политики, ну а в нынешнем состоянии - с государственным агентством, которое стало правопреемником ликвилированного Министерства».

«Бизнес, - заключил М.ДОБКИН, - это абсолюно иные возможности, в том числе и финансовые, и, конечно же, в принятии решений. Убежден, что тот договор, который будет лежать в основе конкурса по приватизации данного объекта, будет предусматривать сохранение специализации, обязательства по развитию, в том числе и по инвнестированию данного предприятия, и от этого выиграет прежде всего регион».

«Чем больше будет заказов, чем больше будут заработные платы на предприятии, тем больше отчислений мы будем получать в местные бюджеты. Поэтому я за открытую честную приватизацию теми структурами, которые имеют опыт работы и которые финансово состоятельные», - сказал М.ДОБКИН.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в 2012 году планирует продать 75,22% акций ОАО «Турбоатом», которые находятся в государственной собственности.

«Турбоатом» внесен в перечень предприятий, пакеты акций которых объемом не меньше 25% будут предложены для продажи в 2012 году. Данный перечень опубликован в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации». В Фонде отмечают, что приватизация «Турбоатома» может начаться только после соответствующего решения Кабинета министров Украины.

В декабре 2010 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отменил указ предыдущего Президента о запрете на приватизацию ряда стратегических предприятий, в том числе Одесского припортового завода, Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд, «Турбоатома», «Днепроэнерго», «Центрэнерго» и др.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.

Управление государственной частью акций ОАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.