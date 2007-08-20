Влада Харкова домагається моєї відставки - Аласанія

Харків. 20 серпня. УНІАН. Колегія Харківської облдержадміністрації

одноголосно підтримала Зураба АЛАСАНІЮ на посаді генерального директора Харківської обласної державної телекомпанії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, питання на порядку денному засідання колегії ОДА з`явилося у зв`язку з намірами Державного комітету з телебачення і радіомовлення України змінити керівництво Харківського обласного телебачення.

Формальною причиною, за словами З.АЛАСАНІЇ, є перевірка КРУ, котра, як він вважає, проведена з порушенням процедури. В усній формі керівництво Держтелерадіо запропонувало Генеральному директору ХОДТРК звільнити посаду.

З.АЛАСАНІЯ пов`язує останні події навколо ХОДТРК з політикою. Він стверджує, що його відставки домагається влада Харкова. Сьогодні телекомпанія працює в нормальному режимі, проте її керівнкик припускає, що вже найближчим часом можуть початися процеси щодо зміни програмної політики каналу.

«Крім того, - підкреслив З.АЛАСАНІЯ, - останні події погано впливають на моральний клімат у колективі телекомпанії».

Під час засідання колегії губернатор Арсен АВАКОВ підкреслив, що в період виборчої компанії, яка почалася, особлива увага до преси з боку будь-яких контролюючих органів є протиприродною. Колегія облдержадміністрації, до складу якої входять представники різних політичних сил, одностайно виступила підтримку нинішньому керівництву ХОДТРК.

Цим же рішенням колегія виступила проти порушення чинного законодавства України щодо ХОДТКР, її статуту і контракту із З.АЛАСАНІЄЮ, повідомили у прес-службі.