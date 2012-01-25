Власенко каже, що у справі ЄЕСУ Тимошенко судитимуть «від фонаря»

Харків. 25 січня. УНІАН. Захисник засудженої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО переконаний, що суд над екс-прем’єром у справі стосовно діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» буде упередженим.

Про це він заявив кореспондентові УНІАН, коментуючи результати закінченого розслідування у справі про діяльність ЄЕСУ в 1997 році.

«Незважаючи на будь-які заяви, справедливого суду у справі ТИМОШЕНКО не буде», - сказав адвокат.

На думку С.ВЛАСЕНКА, суд відбудеться найближчими тижнями в Харкові.

Він зауважив, що захист Ю.ТИМОШЕНКО має сумніви щодо об’єктивності всього розслідування справи про діяльність ЄЕСУ. «Розслідування закінчено. Вони за дві години вирішили повністю все. Вони виділили справу, винесли постанову про притягнення в якості обвинувачуваного за абсурдними звинуваченнями», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня слідчий відділ Управління Служби безпеки України у Харківській області завершив розслідування кримінальної справи за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у запровадженні корпорацією «Єдині енергетичні системи України» фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній.

Зокрема, йдеться про справу за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. податку на додану вартість, службового підроблення та в ухиленні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку.

У зазначеній кримінальній справі органами прокуратури заявлено цивільний позов з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків. В СБУ зауважили, що за епізодами вчинення інших злочинів, а саме: організації ухилення від сплати понад 10 млн. грн. податків та замаху на розтрату чужого майна – коштів державного бюджету у сумі 405, 5 млн. дол., розслідування триває.