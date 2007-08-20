У Харкові почалася війна за кабельне TV?

Харків. 20 серпня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації

Арсен АВАКОВ звернувся до правоохоронців з вимогою розібратися, що відбувається з кабельним телебаченням.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

За інформацією прес-служби, в останні два тижні у пресі з’явилася низка публікацій щодо ситуації, яка склалася з кабельними телевізійними мережами у м. Харкові. Представники компаній кабельного телебачення занепокоєні ставленням керівництва Харкова, яке вимагає щоб з кожної отриманої гривні кабельні мережі віддавали комунальному підприємству «Жилкомсервіс» 50 копійок. Як стверджують представники фірм, які надають послуги кабельного телебачення, вимоги міської влади не обґрунтовані та протизаконні. Крім того, виконання умов міської влади призведе до різкого подорожчання послуг кабельних операторів, що негативно вплине майже на всіх абонентів.

Як зазначив під час засідання колегії облдержадміністрації губернатор А.АВАКОВ, наведена представниками кабельних мереж інформація потребує перевірки з боку прокуратури та правоохоронних органів, а у разі її підтвердження – відповідного реагування та оцінки.