На Харківщині на 2,5% збільшилося поголів’я великої рогатої худоби

Харків. 25 січня. УНІАН. У Харківській області 2011 року порівняно з попереднім роком поголів`я великої рогатої худоби в господарствах всіх категорій збільшилося на 2,5% - до 199,6 тис. голів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Головного управління статистики в Харківській області.

При цьому поголів`я корів скоротилося на 0,7% - до 99,8 тис. голів.

Поголів`я вівців і кіз скоротилося на 3,9% - до 71,8 тис. голів, поголів`я птиці всіх видів скоротилося на 10,1% - до 9 млн. голів, поголів`я свинячого стада скоротилося на 32,2% - до 193,4 тис. голів.

Із загальної кількості сільськогосподарських тварин на початок 2012 року в господарствах населення утримувалося 50,2% великої рогатої худоби, 59,2% свиней, 85,8% вівців і кіз, 55,4% птиці.