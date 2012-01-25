Завтра на сході вночі 22-27° морозу

Харків. 25 січня. УНІАН. У четвер, 26 січня, по Україні очікується зниження температури вночі до 14-19° морозу, в східній частині - до 22-27°, вдень - до 10-15° морозу.

Про це повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У західних і південних областях вночі - 8-13°, вдень 5-10° морозу, в Криму протягом доби - 2-7° морозу (на Південному узбережжі - близько 0°).

У західних, Одеській областях та в Криму очікується невеликий сніг, на решті території - без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу та півночі, пориви 17-22 м/с, в південній частині та Приазов`ї місцями 25-30 м/с.

По Київській області очікується зниження температури вночі до 14-19°, вдень - до 10-15° морозу. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві очікується зниження температури вночі до 14-16°, вдень - до 10-12° морозу. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.