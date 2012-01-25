Добкін підтримує спорудження пам’ятника Висоцькому в Харкові

Харків. 25 січня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН повністю підтримує ініціативу встановлення в Харкові пам`ятника Володимиру Висоцькому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор сказав сьогодні під час традиційної зустрічі з журналістами.

«Я дуже позитивно ставлюся до того, щоб у нашому місті з`явився пам`ятник Володимиру Висоцькому», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, В.Висоцький «це людина, яка характеризує цілу епоху. Людина, пісні якої актуальні через десятиліття після її смерті».

Зокрема, зазначив губернатор, «якщо не краще за всіх, то одним з кращих» В.Виоцький зміг описати у своїх піснях події Великої Вітчизняної війни». Він вважає, що вплив барда на цілі покоління «можна зіставити із впливом Олександра Пушкіна».

М.ДОБКІН зазначив, що він ще не переглянув нового фільму «Висоцький. Дякувати, що живий», хоча багато його друзів вже подивилися і склали свою думку про картину. Губернатор сказав, що принципово не буде дивитися фільму. «Серед моїх знайомих є такі, що хто особисто знав Володимира Висоцького, і вони були шоковані, побачивши, в якому образі його відтворили на екрані, а також як знівелювали рольу його житті Марини Владі» - сказав М.ДОБКІН.