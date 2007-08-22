Поранено депутата Орджонікідзевської райради

Харків. 22 серпня. УНІАН. Депутат Орджонікідзевської райради Харкова Геннадій ПЯТАКОВ отримав ножове поранення в живіт.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні обласної міліції, подія сталася 18 серпня на території яхт-клубу бази відпочинку імені Соїча у Старому Салтові близько 12-ї ночі.

Зі слів Г.ПЯТАКОВА, під час сварки, яка виникла раптово, його вдарив у живіт чоловік, який пербував напідпитку, після чого зник на автомобілі.

Г.ПЯТАКОВ з проникаючою раною живота спочатку був доставлений у районну лікарню Вовчанська, а потім – у 4-ту лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги Харкова.

За словами співрозмовника агентства, на цей час міліція встановила місце перебування підозрюваного, стосовно нього обирається запобіжний захід.