Поранено депутата Орджонікідзевської райради

09:46, 22 серпня 2007
Харьків
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Потерпілому зроблено операцію

Харків. 22 серпня. УНІАН. Депутат Орджонікідзевської райради Харкова Геннадій ПЯТАКОВ отримав ножове поранення в живіт.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні обласної міліції, подія сталася 18 серпня на території яхт-клубу бази відпочинку імені Соїча у Старому Салтові близько 12-ї ночі.

Зі слів Г.ПЯТАКОВА, під час сварки, яка виникла раптово, його вдарив у живіт чоловік, який пербував напідпитку, після чого зник на автомобілі.

Г.ПЯТАКОВ з проникаючою раною живота спочатку був доставлений у районну лікарню Вовчанська, а потім – у 4-ту лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги Харкова.

За словами співрозмовника агентства, на цей час міліція встановила місце перебування підозрюваного, стосовно нього обирається запобіжний захід.

 

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