На Харківщині зростає рейтинг БЮТ - експерт

Київ. 22 серпня. УНІАН. У Харкові за рахунок падіння рейтингу Партії регіонів росте рейтинг Блоку Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН сказав директор Інституту глобальних стратегій, політолог Вадим КАРАСЬОВ, коментуючи результати соцдослідження «Соціально-політична ситуація в Харківській області», озвучені співробітниками НПП «Прикладна соціологія».

Як свідчать результати дослідження, якби вибори відбулися найближчими вихідними, то за Партію регіонів проголосувало б 39% жителів Харкова, за БЮТ – 11%, НУНС – 5% і КПУ – 5%. Результат решти партій і блоків не перевищує 1%.

Серед респондентів Харківської області Партія регіонів має підтримку 45% населення, БЮТ – 14%, НУНС – 6%, КПУ – 5%. Народна партія – 2%.

В.КАРАСЬОВ вважає, що зростання рейтингу БЮТ в Харкові відбувається саме за рахунок прихильників Партії регіонів, які розчарувалися в діях місцевої влади.

«Соціологічні опитування по Харкову показують, що рейтинг Партії регіонів падає на декілька відсотків. На ці декілька відсотків рейтинг росте у БЮТ. Що «регіонали» з цим робитимуть? Перше вони вже зробили – узяли відповідальність за помилки ДОБКІНА і КЕРНЕСА на себе», - зазначив політолог. На його думку, «для того, щоб повернути рейтингові позиції в Харкові, не говорячи вже про їх нарощування, Партії регіонів доведеться серйозно узятися за вирішення місцевих проблем і зміцнення муніципальної влади». ”Навряд чи варто чекати негайної відставки і показового покарання міської влади з боку прем`єра. Це було б не зовсім розумно робити, але «шокову терапію» застосувати в Харкові можна», - зазначив В.КАРАСЬОВ.

Результати отримані під час соціологічного дослідження «Соціально-політична ситуація в Харківській області», проведеного НПП «Прикладна соціологія» у середині серпня цього року. Опитано 1500 респондентів, помилка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, що в Харківській області на парламентських виборах 26 березня 2006 року Партія регіонів одержала 51,71%, БЮТ – 12,69%, НСНУ – 5,92%, КПУ – 4,75%, Блок Наталії Вітренко – 4,33%, партія «Віче» - 3,10%.