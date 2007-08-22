Фельдман подав у суд на Добкіна

Харків. 22 серпня. УНІАН. Почений президент концерну «АВЕК і Ко», депутат Верховної ради України V скликання, член БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН та керівництво концерну подали солідарний позов до суду на міського голову Михайла ДОБКІНА та Харківську міськораду щодо захисту честі, гідності, ділової репутації та відшкодування морального збитку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі концерну «АВЕК і Ко», позов подано у звязку з публікацією 23 липня 2007 р. на сервері Харківської міськради у рубриці «Новини міста» статті «Антологія зради» за підписом Харківського міського голови, повний текст якої розміщувався на сайті видання «Обозреватель».

Позивачі заявляють, що відомості, викладені в статті, є завідомо неправдивими, а весь зміст публікації спрямований на приниження честі, гідності та ділової репутації О.ФЕЛЬДМАНА та «Концерну «АВЕК і Ко».

За даними прес-служби, позов прийнятий до розгляду одним з місцевих судів Харкова. Про дату першого засідання буде повідомлено додатково.

Як відмічає прес-служба, позивачі розраховують на публічність процесу та участь у засідані представників ЗМІ. Також позивачі сподіваються, що відповідачі не будуть затягувати процес і використовувати адміністративний ресурс з метою свого захисту.

Довідка УНІАН. АТ «Концерн АВКЕ і Ко» - велика фінансово-промислова група, яка спеціалізується на управлінні торгово-комерційною нерухомістю, девелопменті, сільськогосподарському бізнесі та виробництві продуктів харчування, фінансовій діяльності, транспортних перевезеннях та медіабізнесі. Заснований в 1994 р. у Харкові. Об»єднує близько 50 підприємств, на яких працюють близько 15 тис. осіб. Концерн веде низку девелопменських проектів у різних регіонах України, управляє великими торговими об»єктами, у тому числі одним з найбільших у світі - Торговим центром «Барабашове» у Харкові. Також до групи компаній концерну входять АТ «Великобурлуцький сирзавод»», АТ «Вовчанський молочний завод», Харківська муніципальна страхова компанія, транспортне підприємство ТОВ «ФІН», медіахолдинг «Время». Має представництво у Києві (АВЕК-Україна»). Компанія провадить широку благодійну діяльність. Обсяг коштів, спрямованих у різні соціальні проекти, становить близько 10 млн. дол.