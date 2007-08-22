Ющенко: губернатори мають прицювати на місцях

Київ. 22 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО «як глава держави, виконавчої гілки влади» пропонує головам обласних держадміністрацій не брати участі у засіданні Кабінету міністрів, а займатися своїми запланованими раніше справами.

Про це повідомив на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента України Віктор БОНДАР.

Водночас, він зазначив, що з цього приводу не розсилалася ніяка телефонограма. За словами В.БОНДАРА, голови облдержадміністрацій зверталися до Секретаріату Президента, Глави держави, щодо того, як бути в ситуації, коли запланована місяць-два тому програма участі у святкуванні Дня Незалежності України, а одночасно вони отримали запрошення щодо участі у виїзному засіданні Кабміну.

В.БОНДАР повідомив, що вчора голови облдержадміністрацій несподівано отримали доручення від уряду «всім кинути свою поточну роботу в регіонах» і бути присутніми на виїзному засіданні уряду «для обговорення якоїсь міфічної проблеми, яка існує, але не настільки важлива, щоб за день до Дня Незалежності зривати всіх глав облдержадміністрацій і звозити в один регіон, щоб зробити масовку і піар для уряду, який покаже, що напередодні свята займається якоюсь проблемою».

За словами В.БОНДАРА, В.ЮЩЕНКО запропонував головам ОДА діяти згідно зі своєю програмою, а уряд нехай заздалегідь планує свої засідання, щоб не руйнувати плани голів облдержадміністрацій.

В.БОНДАР висловив задоволення, що керівники виконавчих структур в областях «самостійно прийняли рішення» щодо неучасті в засіданні уряду.

«На сьогодні не можна перетворювати голів облдержадміністрацій на маріонеток, які створюють масовку для уряду – кожного тижня по 5-7 разів виїзд на Київ для того, щоб показово прийняти участь у якомусь сценарії. У них немає часу займатися проблемами на місцях», - наголосив В.БОНДАР.

За його словами, вони «в Києві проводять часу більше, ніж у регіонах, і це ненормальна ситуація».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 серпня, у Полтаві під головуванням прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА проходить виїзне засідання Кабінету міністрів України.