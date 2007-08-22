Міліція затримала 4 осіб, які втекли з ізолятора

На Харківщині міліція затримала 4 осіб, які сьогодні втекли з ізолятора тимчасового утримання

Харків. 22 серпня. УНІАН. Працівники міліці затримали всіх чотирьох осіб, які сьогодні близько 6-ї ранку здійснили втечу з ізолятора тимчасового утримання у Куп»янському районі.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв»язків Головного управління МВСУ в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, всі четверо підозрювалися у здійсненні грабежів, розбійних нападах, крадіжці.

Після їхньої втечі по всій області був уведений план «Сирена». У розшуку брало участь близько 300 працівників міліції, 100 військовослужбовців, 10 кінологів та вертоліт. Втікачі ховалися на горищах, у лісосмугах, чагарниках. Останній з них, що вчинив опір і порізав себе, був затриманий близько 17-ї години, повідомила Л.ВОЛКОВА.

В.КРАВЧЕНКО. 18.35. 220807.