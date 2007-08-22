Голосування вдома призведе до фальсифікацій - Кириленко

Харків. 22 серпня. УНІАН. Голосування вдома призведе до масових фальсифікацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив 22 серпня на прес-конференції у Харкові лідер блоку "Наша Україна - Народна самооборона" (НУ-НС) В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він підкреслив, що голосувати вдома можуть тільки інваліди та хворі люди, діагноз яких підтверджено медичною довідкою. На підставі однієй тільки заяви не можна дозволити голосування вдома, підкреслив В.КИРИЛЕНКО.

Він також зазначив, що представники НУ-НС будуть контролювати, щоб усіх громадян України, які приїдуть додому з-за кордону напередодні виборів 30 вересня, було внесено у списки виборців.

Як повідомляв УНІАН, на виборах 30 вересня громадяни зможуть голосувати вдома, але перед цим необхідно передати заяву на дільницю через сусідів, знайомих або родичів. Цього разу на виборах не будуть застосовуватись відкріпні посвідчення.