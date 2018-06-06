«Харьковская сирень». 2012

IV Міжнародний кінофестиваль короткометражних фільмів «Харьковская сирень» цього року проходитиме з 10 по 13 травня.

Як повідомила начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації, співголова кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич, цього року в положення про фестиваль будуть внесені зміни, зокрема, склад його жюрі не буде постійним.

«Зараз ми активно доопрацьовуємо положення про фестиваль. У нього будуть внесені деякі зміни. По-перше, склад жюрі фестивалю буде змінюватися щорічно. По-друге, у конкурсних показах не зможуть взяти участь фільми, які виготовлені і надані студентами або родичами членів жюрі. Це наша позиція. Усі, хто братиме участь, мають знаходитися в рівних умовах. Ми оцінюємо не школи і не прізвища майстрів, які є вчителями учасників, ми оцінюємо в першу чергу роботи», - сказала В.Маренич.

Вона повідомила, що з цього року покази конкурсних робіт будуть проводитися лише в кінотеатрі ім. Довженка.

«Після них, - зазначила В.Маренич, - буде проводитися обговорення робіт. Гості та члени жюрі, які зможуть відвідати покази, будуть давати рекомендації молодим учасникам. Такий свого роду майстер-клас буде дуже корисний і важливий для початківців кінематографістів».

За її словами, відкриття та закриття цьогорічного фестивалю планується провести в Палаці студентів Національного університету «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого».

Про роботи на конкурс

Прийом конкурсних робіт на IV Міжнародний кінофестиваль «Харьковская сирень» триває .

Як повідомила Вікторія Маренич, на цей час уже подано близько 30 робіт.

За її словами, цього року очікується більша кількість робіт українських режисерів, ніж на попередніх фестивалях.

«Було побажання голови оргкомітету фестивалю Михайла Добкіна, щоб було якомога більше робіт українських авторів. Ми з такою пропозицією звернемося до інституту імені Карпенка-Карого і в Національний університет культури. Я гадаю, що ті роботи, які будуть запропоновані, займуть гідне місце серед робіт учасників кінофестивалю», - сказала В.Маренич.

Вона також зазначила, що цього року очікується значна кількість робіт польських авторів.

«Ми багато працювали з Генеральним консульством республіки Польща, і коли ми спілкувалися минулого тижня з паном Гранатом (Ян Гранат – Генеральний консул Республіки Польща в Харкові – ред.), ми вирішили, що потрібно розвивати тему саме польських кінематографістів. Це будуть роботи молодих кінематографістів з Польщі, також ми чекаємо звідти одного з почесних гостей», - повідомила В.Маренич.

За її словами, велику частину учасників передбачувано складуть студенти різних вузів: «У нас щороку величезна кількість студентських робіт. Ми спеціально відсилаємо листи-запрошення до вузів, щоб студенти відреагували на наш конкурс, тому що «Харьковская сирень», - це майданчик для молодих».

Гості кінофестивалю

Вікторія Маренич назвала імена гостей IV Міжнародного фестивалю короткометражних фільмів «Харьковская сирень». За її словами, на фестивалі будуть гості з Франції, США, Польщі, України та Росії.

Зокрема, як завжди дуже вагомою буде французька гілка «Харьковской сирени» – зараз триває робота в цьому напрямку і розглядається безліч варіантів. Попередньо В.Маренич повідомила, що розглядаються кандидатури 3 французів, у тому числі – однієї жінки.

«Як тільки я, як співголова оргкомітету фестивалю, поставлю свій підпис під документами, я зможу назвати прізвища. А до того я не можу говорити – це їхня умова. Не можна назвати гостей до того, як буде укладено агентську угоду, і це дуже серйозний правовий момент», – зазначила вона.

Також у травні Харків чекає гостей зі США: почесними гостями IV Міжнародного кінофестивалю стануть радянський і американський актор Родіон Нахапетов, уродженець Дніпропетровської області, і його дружина Наталя Шляпнікофф.

«Це блискуча творча неординарна людина – і актор, і режисер, і сценарист з дивовижною життєвою історією і творчою біографією. На сьогоднішній день вони з дружиною активно працюють у Голлівуді, у них є своя студія. Я впевнена, що майстер-клас, який проведуть наші гості з-за океану, запам`ятається гостям фестивалю надовго», – сказала В.Маренич.

На фестиваль запрошений ще один представник Голлівуду – майстер зі спецефектів Євген Мамут. У 1972 році він закінчив Харківський політехнічний інститут, а в 1978 – емігрував до США. Це володар «Оскара» за створення спецефектів до фільму «Хижак», у 1999 році працював над створенням спецефектів до фільму «Матриця», у 2002 році відкрив музей і галерею комп`ютерних зйомок і образотворчого мистецтва.

Євген Мамут приїде разом з дружиною Іриною Борисовою, яка тривалий час працювала художником-постановником в Харківському театрі ляльок, де й нині йдуть її постановки. Ірина Борисова також дасть майстер-клас для гостей фестивалю.

Яким буде склад жюрі

До складу жюрі кінофестивалю увійде також Почесний Президент кінофестивалю Мілен Демонжо.



«Це було її велике бажання, і в кінці березня я вже відвезу їй конкурсні роботи, які до того часу відбере селекційна комісія», - сказала Вікторія Маренич.

Вона повідомила, що, як і раніше, очолювати жюрі IV Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» буде Володимир Фокін. Інші члени жюрі будуть оцінювати роботи учасників фестивалю вперше.

«Цього року до складу жюрі ми запрошуємо двох відомих російських акторів, режисерів, сценаристів - це Людмила Гладунко і Борис Токарєв. Я гадаю, що це буде хороша команда. Буде в складі жюрі і представник українського кінематографа, це чудова актриса, імені якої я поки не буду називати. Крім того, до складу жюрі увійде представник харківської школи, один з викладачів наших творчих вузів», - повідомила В.Маренич.

На кінофестивалі 2012 року буде більш жорсткий відбір конкурсних картин

Для конкурсного показу IV Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» планується відібрати не більше 40 картин.

«Минулого року селекційна комісія допустила до конкурсного показу дуже багато картин, і було зауваження у членів жюрі, що потрібно бути суворішим. Я гадаю, що цього року відбір буде набагато жорсткішим. Мені здається, що 30-40 фільмів для конкурсного показу цілком достатньо, але не 70, як минулого року. Якщо конкурсних картин буде менше, буде достатньо часу, який можна буде приділити кожному учаснику», - підкреслила Вікторія Маренич.

До складу селекційної комісії кінофестивалю цього року увійдуть Костянтин Кеворкян, Володимир Миславський, а також викладач кафедри телебачення Харківської державної академії культури Наталя Черкасова.

Відбудеться концерт пам`яті Едіт Піаф

«На IV Міжнародному кінофестивалі «Харьковская сирень» відбудеться унікальний концерт пам`яті Едіт Піаф, в якому візьмуть участь дуже відомі у Франції співак і співачка. Концерт буде побудований у формі діалогу з музики, пісень і листів, які ці люди писали один одному», – повідомила Вікторія Маренич.

За її словами, виконавця звуть Рішар, і він голова проекту, подібного українському «Україна має талант»: «У Франції теж є проект, подібний до нашого «Україна має талант», і він – голова цього проекту, людина, яка займається з молодими виконавцями. Він досить відомий у Парижі, і його шоу транслюється щотижня».

Також планується, що в ході фестивалю він дасть майстер-клас, який буде цікавий не лише молодим виконавцям, а й усім гостям «Харьковской сирени».

У Харкові відкриють меморіальну дошку Йосипу Тимченку

В рамках IV Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» в Харкові відкриється меморіальна дошка Йосипу Тимченку, харків`янину, який створив прообраз кіноапарата.

«Цього року виповнюється 120 років Йосипу Андрійовичу Тимченку. Він народився в Золочівському районі, і саме він створив той механізм, який є прообразом кіноапарата. Якби не Йосип Андрійович, можливо, й не відбувся б перший кінопоказ братів Люм`єр. Тому в рамках кінофестивалю «Харьковская сирень» ми відкриємо меморіальну дошку Йосипу Тимченку за адресою: Московський проспект 10/12. Саме там знаходилася майстерня цієї чудової людини», - повідомила Вікторія Маренич.

Крім цього в рамках кінофестивалю буде презентовано книгу Володимира Миславського, присвячену Йосипу Тимченку.

Про проект «Образи»

Як повідомила Вікторія Маренич, в рамках кінофестивалю відбудеться арт-проект «Образи», який буде складатися з виставки фотографій з образами французької акторки Мілен Демонжо та виставки ляльок, які виготовляють харківські майстри.

«Коли я спілкувалася з Мілен Демонжо, я звернула увагу на величезну кількість коробок, які перебували в її квартирі. У цих коробках знаходилися її фотографії. Це роботи її першого чоловіка, який був професійним фотографом. Коробки з фотографіями були знайдені після його смерті в будинку, де він проживав», - сказала Вікторія Маренич.

Вона також повідомила, що замовила харківським майстрам ляльку Мілен Демонжо в образі Міледі з твору Олександра Дюма «Три мушкетери».

Мілен Демонжо презентує в Харкові нову книгу

Нова книга Почесного президента фестивалю короткометражних фільмів «Харьковская сирень», актриси Мілен Демонжо буде презентована на Україні в рамках V кінофестивалю в 2013 році.

«У ході мого робочого візиту до Франції я зустрілася з Мілен Демонжо, і вона мені передала свою останню книгу, яка з 1 січня з`явилася в книжкових магазинах Парижа. Поки книга тільки французькою мовою. Вона буде обов`язково перекладена, і до п`ятого ювілейного фестивалю, який відбудеться в травні 2013 року, ми її обов`язково презентуємо», – повідомила Вікторія Маренич.

Вона звернула увагу на те, що французькі видавці приділяють менше уваги якості поліграфії книг Мілен Демонжо, ніж українські, які в цьому питанні, на її думку, на голову вище.

Демонструючи присутнім сигнальний примірник книги з власним автографом автора, Вікторія Маренич зазначила: «Ця книга цікава тим, що це спогади про всіх колег по цеху, з якими вона знімалася в кіно протягом свого життя. В кінці книги представлена фільмографія актриси, яка буде цікава тим людям, які не знайомі з її творчістю. Тут дивовижні фотографії, які не залишать нікого байдужими: наприклад, ось фото, на якому зображені Мілен Демонжо, Жан Маре та Луї де Фюнес».

В Харкові відбудеться презентація анімаційного фільму про П`єра Рішара

В 2013 році в рамках V Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» планується презентувати анімаційний фільм про П`єра Рішара.

«Французький учасник, який до нас два роки приїжджав на фестиваль і познайомився у нас з П`єром Рішаром, знімає цей фільм. Саме на фестивалі вони вирішили створити історію життя П`єра Рішара. Зараз триває робота над цим анімаційним фільмом, і на п`ятому кінофестивалі, я гадаю, ми його презентуємо», - повідомила Вікторія Маренич.

Про місію кінофестивалю…

Вікторія Маренич вважає, що Міжнародний фестиваль короткометражного кіно «Харьковская сирень» несе не тільки культурну, але й гуманітарну місію

«На другому кінофестивалі Мілен Демонжо разом з президентом французько-української асоціації «Весна» Уляною Чайковською привезли обладнання для пологового будинку на Салтівському шосе. Крім того, ми отримали лист від одного з перинатальних центрів в окрузі Парижа, котрий готовий надати нам свою допомогу в організації роботи перинатального центру, який найближчим часом буде відкрито у нас. І все це завдяки «Харьковской сирени». Тому я хочу сказати, що цей фестиваль має дуже велику гуманітарну місію, він дає можливість не лише пізнавати ближче людей, а й допомагати один одному», - сказала Вікторія Маренич.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА