Юрій Сидоренко призначений директором Департаменту у справах інформації Харківської міськради

Харків. 7 лютого. УНІАН. Юрій СИДОРЕНКО призначений директором Департаменту у справах інформації та зв`язків з громадськістю Харківської міської ради.

Як повідомляє сайт міськради, відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС.

Вікторія ЛУКАШОВА, яка раніше обіймала посаду директора Департаменту, переведена на посаду радника міського голови.

Як повідомлялося раніше, радник міського голови Ю.СИДОРЕНКО виконував обов`язки директора Департаменту у справах інформації та зв`язків з громадськістю з 19 грудня.

У минулому Ю.СИДОРЕНКО працював власним кореспондентом ТСН (телекомпанія 1+1) в Харківській області, кореспондентом ТСН у Києві, а також на телеканалі ІНТЕР.