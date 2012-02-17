Тайсон забив найшвидший гол українських клубів у єврокубках

Харків. 17 лютого. УНІАН. Гол Тайсона, забитий на 20-й секунді першого поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи проти Зальцбурга, став рекордно швидким для вітчизняних клубів у єврокубках.

До цього очолював почесний п`єдестал гол Рінкона в ворота «Фенербахче» на 25 секунді матчу.

Прес-служба ФК «Металіст»

На знімку: нападник Металіста Тайсон бореться за м`яч (архів).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА