Тайсон забив найшвидший гол українських клубів у єврокубках
09:09, 17 лютого 2012Харьків
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Попередній рекорд - 25 секунд
Харків. 17 лютого. УНІАН. Гол Тайсона, забитий на 20-й секунді першого поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи проти Зальцбурга, став рекордно швидким для вітчизняних клубів у єврокубках.
До цього очолював почесний п`єдестал гол Рінкона в ворота «Фенербахче» на 25 секунді матчу.
Прес-служба ФК «Металіст»
На знімку: нападник Металіста Тайсон бореться за м`яч (архів).
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