Тайсон забив найшвидший гол українських клубів у єврокубках

09:09, 17 лютого 2012
Харьків
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Попередній рекорд - 25 секунд

Харків. 17 лютого. УНІАН. Гол Тайсона, забитий на 20-й секунді першого поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи проти Зальцбурга, став рекордно швидким для вітчизняних клубів у єврокубках.

До цього очолював почесний п`єдестал гол Рінкона в ворота «Фенербахче» на 25 секунді матчу.

Прес-служба ФК «Металіст»

На знімку: нападник Металіста Тайсон бореться за м`яч (архів).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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