У 2011 році покращилися економічні показники роботи аграріїв

Харків. 17 лютого. УНІАН.У 2011 році покращилися економічні показники роботи сільгосппідприємств.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав під час зустрічі сільськогосподарського активу з керівництвом області губернатор Михайло ДОБКІН.

За його словами, про підвищення ефективності роботи сільськогосподарських підприємств Харківської області свідчить не лише високий урожай, але й економічні результати роботи аграріїв.

«У 2011 році вдалося поліпшити економічні показники господарювання сільгосппідприємств. Одночасно з цим на 28% зріс рівень середньомісячної заробітної плати штатних працівників сільського господарства. Сільгосппідприємства практично повністю розрахувалися за оренду земельних паїв, а на продовольчому ринку області індекс споживчих цін на продовольчі товари знизився з 109,5% на початок 2011 року до 99,4% на кінець року. Це знаковий показник, який одночасно визначає результативність нашої з вами роботи і характеризує сучасні тенденції розвитку сільського господарства», - сказав М.ДОБКІН.